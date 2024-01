Cristiane é o novo reforço do Flamengo - Fabio Souza/CBF

Publicado 10/01/2024 15:44

Rio - Cristiane é a nova contratação do Flamengo. A atacante, de 38 anos, deixou o Santos e acertou com o Rubro-Negro, segundo informações do "ge". Restam questões burocráticas para o anúncio oficial, mas a expectativa é que ela seja integrada ao elenco ainda nesta semana.

Flamengo e Santos alinham as últimas questões burocráticas. O contrato de Cristiane deve ser válido por duas temporadas. O projeto do rubro-negro foi o principal motivo para a decisão da atacante. Além disso, a proposta foi superior.

Em 2022, Cristiane foi a artilheira do Brasileirão com 13 gols, mesmo com o Santos fora das fases finais. No ano passado, a atacante retornou à seleção brasileira após dois anos longe das convocações por decisão da ex-treinadora sueca Pia Sundhage.

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira (10) para iniciar a pré-temporada do futebol feminino. O primeiro compromisso será a Supercopa no dia 11 de fevereiro. Além de Cristiane, o Flamengo já contratou Gabi Barbieri, Djeni, Glaucia, Naná e Sorriso.