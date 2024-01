Santos assinará contrato com o Fortaleza por três anos - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/01/2024 15:14

Rio - O Flamengo selou a venda do goleiro Santos ao Fortaleza, na última terça-feira (9), por até cerca de R$ 7 milhões, se metas forem atingidas. Ele assinará contrato por três anos com o Leão do Pici. Entretanto, o arqueiro ainda deve demorar um pouco mais para se transferir. Segundo o 'ge', a diretoria do clube carioca busca um acordo para manter o arqueiro até o fim de janeiro.

A ideia é que Santos seja titular do Flamengo nos jogos iniciais do Campeonato Carioca, sob o comando do interino Mário Jorge, enquanto o elenco principal estará nos Estados Unidos, na segunda parte da pré-temporada.

Na estreia do Estadual, o Rubro-Negro entrará em campo com força máxima. O duelo será com o Audax-RJ, na próxima quarta-feira (17), em Manaus, no Amazonas. Depois, o elenco seguirá direto para os Estados Unidos, retornando somente no dia 30.

Santos chegou ao Flamengo em 2022 e fez 63 jogos pelo clube até o momento. Na época, era titular absoluto com Dorival Júnior e entrou para a história rubro-negra com grandes atuações nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, terminando a temporada na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar.

No ano passado, caiu de produção e perdeu a titularidade com a chegada de Jorge Sampaoli. A última vez que entrou em campo foi em 21 de maio, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.