Ex-Flamengo, Andreas Pereira defende o Fulham, da Inglaterra, desde 2022Divulgação / Fulham

Publicado 10/01/2024 18:00

Rio - Ex-jogador do Flamengo e atualmente um dos destaques do Fulham, o meia Andreas Pereira, de 28 anos, analisou a final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City. O jogador elogiou o clube carioca, mas afirmou que pela diferença entre o futebol praticado na Europa e no Brasil o resultado de 4 a 0 foi normal.

''O City hoje é um dos maiores clubes do mundo. O Fluminense fez uma Libertadores muito boa. Para mim, o jogo, pela intensidade que estão acostumados no City é normal acontecer o que aconteceu. O Fluminense colocou a ideia de jogo ali, se manteve com a bola, mas a diferença de intensidade para o City é muito grande'', disse em entrevista à "ESPN".

Andreas também afirmou que os clubes do Brasil podem aprender bastante com a maneira de atuar do clube treinado por Pep Guardiola.

''Até no final do jogo, quando eles diminuíram a intensidade deu para ver, sem o Haaland e o De Bruyne, que eles estão ainda em um outro patamar. Eu acho que os times brasileiros precisam ver isso. Se o brasileiro misturar intensidade com a qualidade que tem, não tem ninguém que segure'', contou.