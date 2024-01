Vinícius Rodrigues, do "BBB 24", é atleta paralímpico - Ale Cabral/CPB

Publicado 10/01/2024 18:08

Rio - O atleta paralímpico Vinícius Rodrigues não receberá o Bolsa Pódio enquanto estiver confinado no "BBB 24". Recordista mundial dos 100 metros rasos da classe T63 e medalhista de prata em Tóquio, o brother conta com um auxílio de R$ 15 mil por mês, que será suspenso durante a participação dele no programa.

O Bolsa Pódio é oferecido mediante cumprimento de um plano esportivo previamente aprovado. Na casa do "BBB", Vinícius pode manter sua condição física na academia, mas não terá uma estrutura para manter o ritmo de treinos exigido para um atleta de alta performance. Portanto, ele não conseguirá cumprir o plano enquanto estiver no programa.

Em nota enviada ao "ge", o Ministério do Esporte afirmou que, caso a permanência do velocista no reality seja breve, ele poderá solicitar o retorno do benefício, que recebe desde 2016.

"O Ministério do Esporte ainda não foi notificado, oficialmente, sobre a decisão do atleta Vinícius Rodrigues em participar do reality show Big Brother Brasil 2024. Soubemos por meio da mídia, e o atleta será notificado para no prazo de 10 (dez) dias nos informar se realmente irá participar do programa, caso confirme sua participação o pagamento do benefício será suspenso. Com o plano suspenso, caso a permanência dele no reality seja curta e ele saia logo, ele tem condições de pedir a retomada do auxílio", diz o comunicado.