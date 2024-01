John Kennedy em treino da Seleção pré-olímpica - Divulgação

Publicado 10/01/2024 18:51

Rio - Ramon Menezes indicou que John Kennedy e Endrick são os favoritos para formar a dupla de ataque do Brasil no Torneio Pré-Olímpico. Nesta quarta-feira (10), os dois atuaram juntos na maior parte do tempo durante o treino da seleção brasileira, na Granja Comary.

O primeiro jogo do Brasil na competição será somente no dia 23, contra a Bolívia. Portanto, ainda não é possível cravar qual será o time da estreia. Mas os atacantes de Fluminense e Palmeiras têm somado pontos com o treinador nos últimos dias.

Nesta quarta, Ramon mandou o time titular a campo com os seguintes jogadores na linha: Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes, Andrey e Maurício; Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Durante a atividade, Endrick deu um susto ao levar uma pancada no pé esquerdo. O jovem tirou a chuteira e precisou de atendimento médico, mas depois voltou para o treino normalmente.

A notícia ruim ficou por conta de Gabriel Pirani. O meia, que tem uma tendinite no joelho esquerdo, fez apenas atividades na academia.