Filipe LuísMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/01/2024 16:00

Rio - Além da proposta para ser coordenador de futebol da CBF, que foi recusada, Filipe Luís, de 38 anos, recebeu uma oferta para treinar um clube da Série A. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, do portal "Goal", o ídolo do Flamengo ainda está avaliando se aceita ou não.

Aposentado após o fim da temporada de 2023, Filipe Luís ainda tem negociações com o Flamengo para assumir alguma função no clube. O desejo do ex-lateral-esquerdo é de se tornar treinador, algo que ainda não será possível no Rubro-Negro já que Tite irá continuar na função nesta temporada.

Revelado pelo Figueirense, Filipe Luís passou 15 anos no futebol europeu defendendo clubes como Ajax, Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea, até chegar ao Flamengo em 2019. Em quatro temporadas e meia no Rubro-Negro, o ex-lateral acumulou títulos. Filipe Luís disputou a Copa de 2018 pela seleção brasileira.