Rio - A passagem discreta de Lionel Messi, hoje no Inter Miami, pelo PSG, segue rendendo assunto na imprensa francesa. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, abordou as declarações do craque argentino de que após o título da Copa do Mundo, ele não foi bem recebido de volta no PSG.

"Ele não é um cara mau, mas não gosto disso. Direi, não só por ele, mas por todos, conversamos quando estamos lá, não quando estamos fora. Esse não é o nosso estilo... Tenho muito respeito por ele (Messi), mas se alguém quiser falar mal do Paris Saint-Germain depois, isso não é bom. Isso não é respeito", afirmou o dirigente ao RMC Sport, da França.

Ao abordar a falta de comemoração para Lionel Messi, Nasser Al-Khelaifi lembrou que a Argentina se sagrou campeão da Copa ao derrotar a França, país do PSG.

"Se alguém falar sobre o fato de que não o comemoramos o suficiente depois que ele venceu a Copa do Mundo, estamos na França e ele venceu (a estrela da França e do PSG) Kylian (Mbappé). Somos um clube francês. Também não quero que todo o estádio esteja contra ele", opinou.