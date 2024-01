Evanilson marcou três gols em uma partida pela segunda vez na temporada - Divulgação / Porto

Evanilson marcou três gols em uma partida pela segunda vez na temporadaDivulgação / Porto

Publicado 10/01/2024 15:31 | Atualizado 10/01/2024 15:31

Atacante revelado pelo Fluminense, Evanilson volta a aparecer como um dos principais destaques do Porto. O jogador fez mais um "hat-trick", ou seja, três gols em uma partida, na última terça-feira (9), na vitória por 4 a 0 dos Dragões sobre o Estoril, pela Taça de Portugal. O brasileiro comemorou a sua boa fase e a do clube também, afirmando que "as coisas estão dando certo".

"As coisas vêm dando certo, graças a Deus. Mas isso só acontece porque o time atravessa um bom momento. Conseguimos fazer uma primeira etapa muito boa e matamos o jogo. Fico feliz por ajudar na classificação às quartas. Também estamos bem na Champions, já nas oitavas, e vamos buscar o topo no Português agora. Já temos mais um jogo importante pela frente, dentro da nossa casa", afirmou Evanilson, após a vitória contra o Estoril.

Esse foi o segundo "hat-trick" de Evanilson na temporada. O primeiro foi pela Liga dos Campeões, na vitória por 4 a 1 sobre o Royal Antwerp, pela terceira rodada da fase de grupos. Classificado para as oitavas de finais do torneio continental, o Porto agora aguarda seu adversário nessa etapa da competição.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Evanilson foi vendido ao Porto em 2020, por 7,5 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação da época). Entretanto, pelo fato do atleta pertencer à Tombense na época, o Tricolor teve direito a 30% do valor, sendo 10% dos direitos econômicos do atleta, e 20% da taxa de vitrine.

Em 2023/24, Evanilson vive sua melhor fase como profissional, tendo 14 gols e quatro assistências em 21 jogos disputados. Ele é o artilheiro da Taça de Portugal e o goleador do Porto na temporada.