Cleiton XavierDivulgação / Palmeiras

Publicado 10/01/2024 16:08

Rio - O ex-meia do Palmeiras Cleiton Xavier foi solto na tarde desta quarta-feira (10), em São José da Tapera, interior de Alagoas, quase 24 horas após ter sido preso por não pagar pensão alimentícia . Segundo a Polícia Civil de Alagoas, ele quitou a dívida de R$ 31,6 mil.

Segundo o advogado do ex-jogador, Roni Flávio, o pedido de revogação do mandado de prisão contra Cleiton foi feito na última terça-feira (9), mas a juíza estava em recesso e ele precisou passar a noite na cadeia. Nesta quarta, o Tribunal de Justiça expediu o alvará de soltura. O ex-meia solicitou revisão no valor da pensão.

Além do caso de pensão alimentícia, Cleiton Xavier também coleciona outros processos. O ex-jogador tem uma medida protetiva contra a ex-mulher pela Lei Maria da Penha e já chegou a sofrer busca e apreensão de veículo.



Cleiton Xavier teve duas passagens pelo Palmeiras, entre 2009 e 2010 e 2015 e 2016. Disputou 140 jogos pelo Verdão, com 21 gols marcados, e conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016.