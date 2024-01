Cleiton Xavier - Divulgação / Palmeiras

Cleiton XavierDivulgação / Palmeiras

Publicado 09/01/2024 18:49

Rio - O ex-meia Cleiton Xavier, que teve passagem marcante pelo Palmeiras, foi preso nesta terça-feira (9) em São José da Tapera, no Sertão de Alagoas. O ex-jogador possui dívidas de pensão alimentícia, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2023.

Segundo o site "ge", Cleiton foi detido em sua casa e será levado para uma cidade vizinha. O valor atual da dívida é de R$ R$ 31,6 mil, que pode ser superior com correções monetárias. Segundo a delegada do caso, o ex-meia se recusa a pagar o que deve.

Além do caso de pensão alimentícia, Cleiton Xavier também coleciona outros processo. O ex-jogador tem uma medida protetiva contra a ex-mulher pela Lei Maria da Penha e já chegou a sofrer busca e apreensão de veículo.

Cleiton Xavier teve duas passagens pelo Palmeiras, entre 2009 e 2010 e 2015 e 2016. Disputou 140 jogos pelo Verdão, com 21 gols marcados, e conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016.