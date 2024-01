Marlon Gomes em campo durante treino da seleção pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne/CBF

Marlon Gomes em campo durante treino da seleção pré-olímpicaFoto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 09/01/2024 17:30

Rio - Marlon Gomes não escondeu a felicidade ao falar da oportunidade de disputar o Pré-Olímpico. Nesta terça-feira, 9, em entrevista à "CBF TV", o meio-campista ressaltou a "sensação única" de participar do torneio e se declarou ao Brasil.

"É um sonho desde criança disputar as Olimpíadas. Agora estou tendo a oportunidade de disputar um Pré-Olímpico. É uma sensação única de disputar um Torneio Pré-Olímpico, uma competição importante pelo Brasil. É um sentimento de muita felicidade. Quando eu chego aqui, me sinto em casa. Então, acho que o sentimento é esse, de amor e paixão pelo Brasil. E quando chegar a competição, eu creio que o Brasil vai estar bem empenhado para a gente conseguir uma vaga para as Olimpíadas", disse Marlon.

Marlon Gomes em ação durante treino da seleção pré-olímpica Foto: Joilson MArconne/CBF

A terça-feira, vale lembrar, marcou o segundo dia de treinos da seleção pré-olímpica na Granja Comary. Os jogadores chegaram em Teresópolis e deram início aos trabalhos na última segunda-feira.

"Acho que a preparação está sendo muito boa, hoje é o segundo dia de treinamento. O grupo é muito bom, todos nós já nos conhecíamos das convocações anteriores. O Ramon está passando para a gente as dicas sobre o Pré-Olímpico, falando para a nossa equipe ser bem intensa, e se Deus quiser, chegar lá e conseguir uma vaga para as Olimpíada", destacou Marlon.

O Pré-Olímpico acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O Brasil, atual bicampeão olímpico, está no Grupo A, com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador.

Os dois primeiros nesta fase vão disputar um quadrangular final com os classificados do Grupo B, que conta com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Os dois melhores do quadrangular garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.