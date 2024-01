Thierry Henry é, atualmente, técnico do time sub-21 da França - Jack Guez / AFP

Publicado 09/01/2024 16:15

França - O ex-atacante Thierry Henry revelou ter convivido com depressão durante a carreira de jogador. Atual treinador da equipe sub-21 da França, ele declarou que não tratou o problema e, portanto, teve que se adaptar.

"Durante a minha carreira tive depressão. Eu sabia? Não. Fiz alguma coisa em relação a isso? Claro que não. Mas, de alguma maneira, me adaptei. Menti durante muito tempo porque a sociedade não estava preparada para ouvir o que eu tinha para dizer", afirmou, em entrevista ao podcast 'Diário de um CEO'.

Henry também relembrou os momentos de sofrimento em meio à pandemia da Covid-19, quando era técnico do Montreal, do Canadá, e chorava todos os dias, de acordo com ele. A difícil relação com o pai também foi tema do podcast.



"A maior pressão da minha carreira foi colocar um sorriso no rosto do meu pai. Foi a coisa mais difícil que tive que fazer na minha vida. Um dia meu time ganhou e eu marquei seis gols. Estávamos no carro em silêncio. Pensei: 'devo falar ou não?'. Ele me perguntou: 'Está contente?'. Disse que sim. E ele disse: 'Sim, mas não devia, porque perdeu aquele gol, errou aquele cruzamento...'", contou o ex-atacante.