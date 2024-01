Vidal - Foto: AFP

Publicado 09/01/2024 15:29

Rio - O volante Arturo Vidal, ex-Flamengo, negou que enfrente problemas com bebida. Durante live na plataforma Twitch, o chileno garantiu que cortou o álcool de sua vida e rebateu algumas críticas que tem recebido.

"Agora estamos zerados, zero álcool. Antes, também não era loucura, era quando podia. As pessoas não estão no dia a dia, veem o que está no noticiário. Se fosse como as pessoas dizem, eu estaria nas melhores equipes do mundo, na Europa, ganhando campeonatos todos os anos?", declarou o jogador.

Na opinião de Vidal, jogadores de futebol devem deixar para consumir álcool apenas em comemorações de títulos.

"A recuperação é difícil, mas acho que não faz mal. É por isso que você tem que beber álcool quando você é campeão, para poder se divertir. A este nível não se pode dar vantagem, mas acho que todos os jogadores servem quando podem", finalizou.