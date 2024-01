Mineirão será o palco da Supercopa do Brasil - Divulgação

O Maracanã saiu da disputa para receber a Supercopa do Brasil, entre São Paulo e Palmeiras, e o Mineirão está por detalhes para ser confirmado como o palco do clássico, em 3 de fevereiro. A informação é do site 'ge' e foi confirmada pela reportagem de O Dia.

, diante da proximidade do Rio com São Paulo. Entretanto, como passa por uma reforma no gramado em janeiro , a CBF entendeu que seria arriscado marcar o jogo para o dia 3, sem a garantia de que tudo estará pronto.

Entretanto, a previsão é que o estádio receba o primeiro jogo de 2024 justamente nesta data, quando Flamengo e Vasco se enfrentarão pelo Campeonato Carioca.

Diante da impossibilidade de também utilizar o Mané Garrincha, em Brasília, que receberá um evento de Carnaval no período, a entidade optou pelo Mineirão como alternativa.



Apesar de envolver duas equipes paulistas, a Supercopa do Brasil não pode acontecer em São Paulo diante da proibição de duas torcidas rivais em estádio do estado.