Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira pré-olímpica - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/01/2024 13:40 | Atualizado 09/01/2024 14:09

Rio - O técnico Ramon Menezes já começou a esboçar o time titular no segundo dia de treinos da Seleção Pré-Olímpica, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. O treinador testou diversas formações na atividade desta terça-feira (9) e deu algumas dicas dos jogadores que devem começar a partida na estreia do Torneio Pré-Olímpico, dia 21, na Venezuela. As informações são do "ge".

Ramon Menezes montou um time com colete e outro sem. Nomes como Bruno Gomes, Marlon Gomes, Gabriel Pec, John Kennedy e Marquinhos alternaram entre os dois times. Já Endrick, principal nome da Seleção Pré-Olímpica, passou a maior parte da atividade no time sem colete, assim como Khellven e Kaiki Bruno nas laterais, Arthur Chaves e Michel na zaga, e Andrey Santos e Maurício no meio.

Já o time com colete foi formado na maior parte do tempo principalmente por Matheus Dias e Rikelme, Ronald e Luan Patrick, Alexsander, Gabriel Pirani, Giovane e Guilherme Biro. O técnico Ramon Menezes ainda realizará uma segunda atividade nesta terça (9) para concluir o segundo dia de treinos na Granja Comary.

O Brasil estreia no Torneio Pré-Olímpico no dia 21 de janeiro, contra a Bolívia. A seleção brasileira está no Grupo A com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A competição será realizada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela. O torneio garante duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.