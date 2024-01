Auditório da Ferj - Foto: Agência FERJ

Publicado 09/01/2024 21:00

Rio - Nesta quarta-feira, 10, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) promoverá um debate sobre arbitragem no Campeonato Carioca de 2024. O objetivo é padronizar e uniformizar, inclusive para o VAR, os critérios de tomadas de decisão.

Na reunião, serão abordados temas como, por exemplo: mão na bola ou bola na mão; acréscimos de tempo; súmulas e relatórios; posturas e comportamentos; ferramentas; tecnologia e métricas de avaliação de desempenho e desconformidades; e estratificação do erro. Os clubes também podem apresentar outros que considerem pertinentes para o debate.

"O nosso objetivo é caminhar, juntos, no mesmo sentido e direção em prol da uniformização de ações e decisões", disse Rubens Lopes, presidente da Ferj, ao site oficial da federação.