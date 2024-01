Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Leandro Lopes/CBF

Publicado 09/01/2024 19:57

Rio - Após realizar uma reunião com as federações, o presidente Ednaldo Rodrigues promoveu um encontro com os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O objetivo da reunião era alinhar as conversas para os clubes se juntarem num bloco comercial pela formação da liga.

"Falamos sobre o futuro do futebol brasileiro, das melhorias das competições, ouvindo mais os clubes, com todos participando mais ativamente de todos os detalhes (...) A nossa pretensão é construir um futebol brasileiro cada vez mais forte e com a participação direta dos clubes", disse Ednaldo Rodrigues.

O encontro deixou as partes mais animadas em relação a formação da liga. Reeleito presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho mostrou otimismo com a unificação dos blocos da Libra e Liga Forte Futebol, e acredita que o encontro na CBF foi um "divisor de águas". Já o novo mandatário do Santos, Marcelo Teixeira vê "pequenos detalhes" para oficializar a união.