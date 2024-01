A Ferrari F430 Spider que Michael Schumacher deu de presente ao pai, segundo jornal - Divulgação/Gallery Aaldering

Publicado 09/01/2024 18:29

A família de Michael Schumacher colocou à venda uma Ferrari F430 Spider, autografada pelo próprio heptcampeão, que teria dado de presente ao pai, Rolf. A informação é do jornal espanhol 'Marca'.



O carro, de 2005, está à venda por 299 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) e tem pouco mais de 29 mil km rodados. Além da assinatura de Schumacher, ele conta também com uma placa com o nome do modelo.



Em 29 de dezembro de 2023, Michael Schumacher completou 10 anos desde que sofreu o grave acidente esquiando na França . Desde então, seue o ex-piloto nunca mais foi visto publicamente.

Dos sete títulos de Fórmula 1 conquistados pelo alemão, cinco deles foram pilotando pela Ferrari. Schumacher dominou a categoria entre 2000 e 2005 e foi responsável por levar a escuderia italiana de volta aos títulos.