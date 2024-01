Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, de 34 anos, continua preocupada com a indefinição do novo treinador da seleção do seu país. Em seu perfil no Instagram, a musa se manifestou contra a contratação do argentino Gabriel Milito.

"Me disseram que Milito está quase acertado com a seleção chilena. Só digo que Milito foi demitido por O'Higgins em uma de suas piores campanhas! Não funciona para a seleção chilena... seria uma pena se chegasse!", disparou.

Daniella é torcedora do O'Higgins, clube chileno, que Milito dirigiu em 2017 sem sucesso. A modelo ficou famosa internacionalmente em 2015 por ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo.

