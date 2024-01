Piqué atuou pelo Barcelona entre 2008 e 2022 - Divulgação/Barcelona

Piqué atuou pelo Barcelona entre 2008 e 2022Divulgação/Barcelona

Publicado 09/01/2024 16:46 | Atualizado 09/01/2024 16:46

Um dos maiores ídolos do Barcelona, o ex-zagueiro Gerard Piqué se aposentou como jogador em 2022. Entretanto, ele está retornando ao futebol, mas agora em um cargo diferente. Em publicação nas redes sociais, o ex-atleta, atualmente com 36 anos, anunciou que começará a trabalhar para ser um treinador.

"É um novo ano e, depois de pensar bem, decidi voltar ao futebol. Eu sinto muita falta dele. Desta vez não será como jogador. Será como treinador. Compartilharei mais detalhes no final da semana", anunciou Piqué.

Desde sua aposentadoria, Piqué se mantinha longe do futebol, trabalhando como um empresário e administrando seus negócios. Entretanto, apesar de anunciar os planos de ser treinador, o ex-zagueiro não disse de que maneira isso será feita, se vai ser de forma imediata, ou progressiva, com iniciação em cursos e mais.

Piqué é um dos grandes ídolos do Barcelona, sendo um dos atletas mais vitoriosos da história do clube. O ex-zagueiro, que atuou no clube entre 2008 e 2022, conquistou 31 títulos com a camisa blaugrana: três Liga dos Campeões, três Supercopas Europeias, três Mundiais de Clubes, nove Campeonatos Espanhóis, sete Copas do Rei e seis Supercopas da Espanha. Ele está no Top-5 de jogadores com mais conquistas da história do futebol, atrás de Iniesta, Messi, Pelé e Daniel Alves.