Nasser Al Khelaifi, presidente e dono do PSG, quer vencer a concorrência dos outros clubes por Mbappé - Divulgação

Nasser Al Khelaifi, presidente e dono do PSG, quer vencer a concorrência dos outros clubes por MbappéDivulgação

Publicado 09/01/2024 15:49

França - O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, reforçou que deseja a permanência de Mbappé no clube. O dirigente declarou que o atacante está no centro do projeto, em entrevista à rádio francesa 'RMC'. Ele tem contrato com a equipe parisiense até junho deste ano.

"É claro que quero que Kylian permaneça. Para mim, o melhor jogador do mundo é Kylian, e o melhor para Kylian é o Paris. O Kylian hoje está no centro de tudo na equipe", ponderou o presidente.



O atacante francês tem interesse mais forte do Real Madrid, que sonha em ter o atleta desde 2022. O estafe do jogador, entretanto, negou haver qualquer tipo de acordo com o time merengue, segundo a 'RMC'. Ele também estaria aberto a explorar outras opções, tanto esportivas quanto financeiras, e o Liverpool pode entrar na disputa, segundo o jornal britânico 'The Times'.



No primeiro duelo do PSG em 2024, contra o Toulouse na Supercopa da França, Mbappé garantiu que ainda não tomou uma decisão em relação ao futuro, mas que "todas as partes estão protegidas".