John Kennedy é uma das esperanças de gol da seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Publicado 09/01/2024 15:10

uma das duas vagas para a Olimpíada de Paris-2024.

Um dos destaques da seleção brasileira pré-olímpica, John Kennedy não escondeu a confiança num bom desempenho dos comandados por Ramon Menezes, que já começa a montar a equipe . O atacante do Fluminense vê o time com potencial para conseguir o objetivo de conquistar

"Estou me sentindo bastante confiante. O time é muito bom. Acho que vamos fortes. Acredito que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir um ótimo resultado. O elenco é de extrema qualidade. Vamos nos preparar muito bem para conseguirmos voltar com a vitória e classificação para Olimpíada", disse John Kennedy ao site oficial da CBF.

O atacante e seus companheiros estão desde a segunda-feira (8) na Granja Comary, onde a seleção brasileira faz a preparação para o Pré-Olímpico, na Venezuela. O torneio acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.



O Brasil, atual bicampeão olímpico, está no Grupo A com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Os dois primeiros nesta fase vão disputar um quadrangular final com os classificados do Grupo B (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru). E os dois melhores carimbam a presença em Paris.