João Fernando, goleiro, foi emprestado pelo Botafogo ao Boavista - Divulgação/Boavista

João Fernando, goleiro, foi emprestado pelo Botafogo ao BoavistaDivulgação/Boavista

Publicado 09/01/2024 13:52

Rio - O Botafogo acertou as transferências de João Fernando, goleiro, e Gabriel Conceição, atacante, ambos de 22 anos, para o Boavista. O clube de Saquarema já treina de olho na estreia do Campeonato Carioca, no dia 18/1, contra o Vasco, em São Januário. Os novos reforços já foram regularizados e estão à disposição do técnico Filipe Cândido.

João Fernando, que não tem nenhum jogo pelo time principal do Glorioso, assinou contrato de empréstimo até o fim do Estadual. Ele celebrou o acerto com o novo clube.

"Estou muito feliz com esta oportunidade. O Boavista é um clube que sempre briga na parte de cima da tabela e que tem uma excelente estrutura. Sempre foi uma equipe complicada de enfrentar. Temos um excelente time e isso me faz estar muito animado para a disputa do Campeonato Carioca", disse João. Fernando.

Gabriel Conceição rescindiu com o Botafogo e assinou em definitivo com o Boavista Divulgação/Boavista

O centroavante Gabriel Conceição, por sua vez, carrega bagagem como profissional. Ele esteve no elenco do Botafogo campeão da Série B em 2021 e acumula passagens por Figueirense-SC e CRB-AL. Na base, o jogador também vestiu a camisa do Fluminense.



"Chego muito feliz e motivado em vestir a camisa do Boavista, que é o clube de muita tradição no Rio de Janeiro. Vou buscar fazer o meu melhor para alcançar os objetivos do clube no Campeonato Carioca. Depois de um bom tempo jogando longe de casa, retorno ao Rio que é a minha casa", destacou Gabriel.