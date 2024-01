Michele Umezu - Divulgação

Publicado 09/01/2024 12:15 | Atualizado 09/01/2024 12:40

Rio - A fisiculturista, Michele Umezu, faz jejum de 18 horas e foca no treino de glúteos para reduzir o prejuízo das festas de fim de ano. Seu treino principal hoje é de glúteo, para ganhar volume e densidade.



"Nós, mulheres, sempre temos que melhorar o bumbum", conta Michele, que é mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno. A atleta tem um projeto feito por nutricionista e um treinador, profissionais que facilitam a busca de um corpo perfeito. Sua próxima meta para 2024 será fazer um curso de personal e de nutrição nos Estados Unidos.

"Hoje esse é meu estilo de vida: seguir minha dieta, aprimorar meus treinos, não só pela estética, mas na manuntenção de minha saúde e longividade", diz Michele Umezu A seguir algumas dicas do protocolo de Michele como atleta e campeã de fisiculturismo, que conseguiu perder 42kg com esse treino



Confira o cronograma de Michele:



AQUECIMENTO - CADEIRA ABDUTORA



1 - AGACHAMENTO SUMÔ NO SMITH + AGACH. SUMÔ COM HALTER



2 - AGACHAMENTO BÚLGARO SMITH



3 - ELEVAÇÃO PÉLVICA

SÉRIES 4 REPETIÇÕES 12



4 – ABDUÇÃO DE QUADRIL NA POLIA NO BANCO INCLINADO



5 – STIFF COM A BARRA



6 – CADEIRA FLEXORA



A dieta de Michele é a base de carboidratos como: arroz, batata, aveia e proteínas proteínas: ovos e frango.



Frutas

· Banana, Maçã

· Morango, Melão, Melancia

· Mamão, Uva, Abacaxi



Gordura

· Abacate

· Pasta de amendoim natural, Castanha do Pará, Amêndoas ou Nozes

· Chocolate 60% ou mais



Água

Mínimo 3l por dia

Época de finalização para campeonato chega 8l