Campeã olímpica e mundial, Ana Marcela Cunha está confirmada no evento - Divulgação / Effect Sport

Publicado 09/01/2024 11:19

Rio - Elas vão invadir a praia de Copacabana, mais uma vez, no maior evento 100% feminino de águas abertas do continente. A edição 2024 do Rainha do Mar está confirmada para o dia 25 de fevereiro, na praia de Copacabana, para atletas amadoras e profissionais, em mais um festival de alegria e alto astral. As inscrições estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

Mulheres de todo o país se encontrarão no Rainha do Mar 2024, que oferece três opções de provas. A Open tem percurso de 500 metros nas águas da “Princesinha do Mar”, palco olímpico da maratona aquática na Rio 2016. A categoria Sprint conta com distância de 1 km, enquanto a Classic tem 2 km.

Campeã olímpica e mundial, Ana Marcela Cunha é a primeira atleta confirmada na disputa Elite. Entre as profissionais, a prova terá o total de 3 km, dividida em três fases eliminatórias. Além da brasileira já confirmada, a categoria contará com mais sete nadadoras, entre nomes internacionais e nacionais, que serão revelados em breve pela organização. Esta será a terceira edição do Rainha do Mar, evento criado e desenvolvido pela agência Effect Sport.

Nas edições passadas, todas na praia de Copacabana, o evento contou com a participação de grandes nomes da natação mundial, e coroou a holandesa Sharon van Rouwendaal duas vezes como a grande campeã. Além da própria Ana Marcela Cunha, a italiana Rachelle Bruni, a francesa Aurélie Muller e a brasileira Vivi Jungblut também já nadaram e engrandeceram o Rainha do Mar.

A força feminina nas águas abertas presenteou o Brasil com diversas conquistas nos últimos anos, entre elas duas medalhas olímpicas. Poliana Okimoto conquistou o bronze na Rio 2016, enquanto Ana Marcela Cunha subiu no alto do pódio com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A baiana ainda é hexacampeã mundial na distância 10 km.