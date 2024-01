Bandeira do Botafogo, no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 08/01/2024 21:56 | Atualizado 08/01/2024 21:59

Rio - O Plano de Recuperação Extrajudicial do Botafogo teve andamento na Justiça nesta segunda-feira, 8. Isso porque o juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 1º Vara Empresarial do Rio, determinou abertura do prazo de 90 dias para que o Glorioso firme acordos que totalizem metade das dívidas cíveis.

O plano do Alvinegro foi protocolado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) em dezembro do ano passado . A proposta prevê pagamentos feitos mensalmente ao longo dos próximos 15 anos. As dívidas cíveis do Botafogo estão na ordem dos R$ 400 milhões.

Pela parte da SAF, as negociações para criação da proposta foram tocadas pelo especialista e assessor especial Eduardo Iglesias, pelo VP Executivo, Jonas Marmello e pelo CEO, Thairo Arruda.

A ação ainda contou com a participação do Departamento Jurídico da SAF Botafogo, que foi representado pelo advogado Raphael Sá, e do Botafogo de Futebol e Regatas, por meio do Gerente Jurídico, Daniel Bombarda, e do VP Jurídico, Marcelo Barbieri. Também houve o apoio da Consultoria Channel Associados e do escritório de advocacia Kalache, Chame, Costa Braga Advogados.