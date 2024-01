Alexander Barboza é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Alexander Barboza é o novo reforço do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 08/01/2024 17:13

Rio - O Botafogo anunciou mais uma contratação para a temporada de 2024. O zagueiro Alexander Barboza, de 28 anos, estava no Libertad, do Paraguai, e acertou por três anos com o Alvinegro. O jogador já realizou exames e estava treinando com o elenco no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro, na pré-temporada.

Alexander Barboza é o segundo reforço para a defesa. Além dele, o Botafogo acertou a contratação de Lucas Halter. O Alvinegro vendeu Adryelson para o Lyon, da França, e negocia a saída de Victor Cuesta , que não se reapresentou com o elenco. Ambos formaram a dupla de zaga alvinegra em 2023.

Alexander Barboza é Fogo!



Argentino chega para reforçar a zaga alvinegra na temporada 2024. Bienvenido, Alex! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/1zVt4cnXxc — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 8, 2024

Revelado no River Plate, da Argentina, Alexander Barboza já teve passagens por outros clubes argentinos como Atlético de Rafaela, Defensa y Justicia e Independiente. Ele estava no Libertad, do Paraguai, desde 2021. O Fortaleza era outro clube brasileiro interessado no jogador.

No futebol argentino, Alexander Barboza conquistou a Copa da Argentina com o River Plate em 2017. Já no Libertad, obteve mais sucesso com três títulos do Apertura, um do Clausura e uma Copa do Paraguai. Ao todo, foram 113 jogos, oito gols e sete assistências com o clube paraguaio.