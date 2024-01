Botafogo se classificou com 100% de aproveitamento na Copinha - Divulgação/Botafogo

Publicado 08/01/2024 20:28

São Paulo - O Botafogo fechou com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira (8), no Estádio Lancha Filho, em Franca, sede do Grupo 5 da competição, o Glorioso venceu a Francana-SP pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo centroavante Kayke.

Com a chave encerrada na primeira fase, o Glorioso passou em primeiro lugar com nove pontos somados. Quem ficou com a segunda vaga foi o Tiradentes-PI, com seis.

O gol do jogo saiu logo cedo, aos 17 minutos. Kayke recebeu lançamento dentro da área e foi puxado pela marcação. Pênalti assinalado. O próprio camisa nove do Botafogo pegou a bola e cobrou com força, no meio do gol, para abrir o placar contra o anfitrião do grupo.

O time comandado por Eduardo Oliveira contou com o reforço de Bernardo Valim, recuperado de trauma torácico e craniano sofrido ainda na primeira rodada. Principal peça da equipe, o meio-campista, de apenas 17 anos, conseguiu dar mais qualidade no setor de criação e distribuiu bem as jogadas.

Outros resultados do Botafogo na Copinha:

1ª rodada: Botafogo 1 x 0 Tiradentes-PI

2º rodada: Rio Claro-SP 1 x 2 Botafogo

3ª rodada: Francana-SP 0 x 1 Botafogo