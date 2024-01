Philipe Sampaio tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 - Vitor/Botafogo

Publicado 08/01/2024 20:48

Rio - Fora da reapresentação do Botafogo no CT Espaço Lonier, no último domingo (7), o zagueiro Philipe Sampaio é mais um que está de saída do clube para defender o RWD Molenbeek, da Bélgica, também gerido pelo empresário estadunidense John Textor.

Sampaio foi uma das primeiras contratações da SAF, no início de 2022, mas nunca conseguiu se firmar na equipe titular. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2024.

Em meio à reformulação do sistema defensivo, que também conta com empréstimo de Sousa para o Molenbeek e a saída de Victor Cuesta , o jogador voltará à Europa - ele foi contratado junto ao Guingamp, da França. As informações são do jornalista Matheus Medeiros.

A colaboração entre os clubes da Eagle Fotball é uma das marcas da gestão de John Textor, principalmente com os movimentos de jogadores do Glorioso para o clube belga. Só em 2023, além da dupla de zagueiros, o atacante Carlos Alberto também foi cedido.

Em relação à última temporada, o Botafogo perdeu peças importantes e segue no mercado atrás de reposição. O clube perdeu Lucas Perri e Adryelson, vendidos para o Lyon (também de Textor), e não renovou os empréstimos de Lucas Fernandes, Luis Henrique, Gabriel Pires e Di Plácido.

Até o momento, o Alvinegro anunciou as chegadas do atacante Jeffinho (emprestado pelo Lyon), dos zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, e do goleiro John. O clube também tem conversas avançadas para contratar Jefferson Savarino, atacante venezuelano ex-Atlético-MG e que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos.