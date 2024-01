Franz Beckenbauer, lenda do futebol - Foto: Christof STACHE / AFP

Rio - Franz Beckenbauer, lenda do futebol que morreu na noite do último domingo, 7 , sempre teve carinho pelo Botafogo. Em 2013, o alemão apareceu em um vídeo ao lado de Carlos Alberto Torres em que parabeniza o Alvinegro pela conquista da Taça Guanabara e que revela torcer pelo Glorioso. Confira abaixo:

"Presidente Maurício (Assumpção), parabéns! Acabei de saber pelo meu velho amigo Carlos Alberto (Torres), que o Botafogo conquistou a taça. Isso é ótimo, porque o Botafogo, quando eu era jovem, era fantástico. Sempre torci pelo Botafogo. Parabéns! Tudo de melhor e boa sorte no futuro", disse Beckenbauer.

A gravação foi uma iniciativa de Carlos Alberto Torres, ídolo da seleção brasileira e também do Botafogo. Beckenbauer e Capita se tornaram grandes amigos desde que jogaram juntos no New York Cosmos, dos Estados Unidos.

CARREIRA DE BECKENBAUER

O ex-zagueiro Franz Beckenbauer morreu na noite deste último domingo, aos 78 anos. A família confirmou em comunicado a imprensa alemã e informou que ele morreu em paz enquanto dormia.

Beckenbauer foi uma lenda do futebol alemão como jogador e treinador. Ele foi campeão mundial como jogador em 1974 e como treinador em 1990. Além dele, somente Zagallo e Didier Deschamps conseguiram alcançar este feito.

Como jogador, Beckenbauer marcou história no Bayern de Munique. Ele foi tricampeão europeu entre 1974 e 1976, além de campeão mundial com o clube alemão em 1976 após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0. O ex-zagueiro também foi pentacampeão alemão e tetracampeão da Copa da Alemanha.

Já com a seleção alemã, Beckenbauer foi campeão da Copa do Mundo de 1974, vice-campeão em 1966 e terceiro colocado em 1970. Além disso, conquistou a Eurocopa de 1972 e foi vice na edição seguinte em 1976. Ele foi eleito o Bola de Ouro em 1972 e 1976.