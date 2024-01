Victor Cuesta tem contrato com o Botafogo até o fim de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2024 16:41 | Atualizado 08/01/2024 16:42

Rio - O zagueiro Victor Cuesta está de saída do Botafogo. Ausência na reapresentação do elenco, no último domingo (7), o jogador foi comunicado pelo departamento de futebol que não faz parte dos planos para 2024 e será negociado. Um dos interessados é o Inter Miami, dos Estados Unidos, equipe dos craques Lionel Messi e Luis Suárez.

As tratativas com a franquia estadunidense já se arrastam há alguns dias, desde que o Botafogo acenou com interesse na contratação do volante Gregore. Uma troca com compensação financeira esteve em pauta, mas o Alvinegro acabou recuando.

Titular do Botafogo desde 2022 formando dupla com Adryelson, recém-vendido ao Lyon, da França, Cuesta tem contrato com o Alvinegro até o fim da temporada, mas não agradou nas avaliações para montagem do elenco. As informações são do jornalista Matheus Medeiros e foram confirmadas pela reportagem do O Dia.

Além da oferta para disputar a MLS com grandes astros do Inter Miami, o zagueiro, de 35 anos, também recebeu consultas de clubes da Série A do Brasileirão

Para a zaga, o técnico Tiago Nunes contará com Lucas Halter e Alexander Barboza, contratados nesta janela, além de Bastos e Jefferson Maciel, promovido do sub-20. Philipe Sampaio tem situação indefinida, enquanto Sousa foi emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga da rede comandada por John Textor.

Victor Cuesta deixa o Botafogo com 91 jogos disputados, oito gols marcados e três assistências.