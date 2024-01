Zagueiro Sousa em ação pelo Botafogo - Vitor Silva/BFR

Publicado 08/01/2024 18:20

Rio - O Botafogo acertou, nesta segunda-feira (8), o empréstimo do zagueiro Sousa, de 22 anos, ao RWD Molenbeek, da Bélgica. O clube europeu faz parte do portifólio da holding de John Textor, dono da SAF alvinegra.

A ideia do Botafogo é emprestar Souza para que o jovem defensor ganhe minutagem. Em 2023, ele não teve espaço com a camisa alvinegra e a situação ficaria ainda mais difícil neste ano, com a contratação de Lucas Halter e a possível chegada de Alexander Barboza.

Revelado pelo Botafogo, Sousa defenderá um clube belga pela segunda vez na carreira. Em 2021, ele foi emprestado ao Cercle Brugge.