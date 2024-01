Apesar de estar adaptado ao Rio, Thiago Maia vê com bons olhos uma mudança de ares - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/01/2024 11:30

Porto Alegre - O Internacional se acertou com o volante Thiago Maia, do Flamengo , e agora busca um acordo com o clube carioca para contar com o jogador nesta temporada. O Colorado irá procurar o Rubro-Negro para apresentar a oferta e tentar fechar a transferência, segundo o 'ge'.

Na segunda-feira (8), houve um acerto financeiro com os representantes do atleta. Há expectativa que a proposta do Inter ao Flamengo chegue ao Ninho do Urubu nesta terça. Para Thiago Maia, pesou a valorização prometida e a insistência da comissão técnica. O volante gostou da forma que o técnico Eduardo Coudet abordou a possível transferência.

Apesar de estar adaptado ao Rio de Janeiro, Thiago Maia se animou com o apoio vindo de Porto Alegre. O volante de 26 anos fez 169 jogos pelo Flamengo e marcou cinco gols. Conquistou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil (duas) e estadual (dois).