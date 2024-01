Tite - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/01/2024 12:50

Rio - O Flamengo conheceu o adversário de mais um amistoso que realizará nos Estados Unidos. O Rubro-Negro enfrentará o Philadelphia Union, semifinalista da Conferência Leste da MLS em 2023, no dia 21 de janeiro, no Al Lang Stadium, em St. Petersburg. Depois, no dia 27, será a vez de encarar o Orlando City, como já estava previsto. A informação foi confirmada pelo perfil da "FC Series", antiga "Florida Cup".

Os dois amistosos serão parte da pré-temporada rubro-negra em solo norte-americano. Para o jogo contra o Orlando City, anunciado desde o fim do ano passado, já não há mais ingressos. Já as vendas para o duelo com o Philadelphia Union seguem a todo vapor.

Será o retorno do Flamengo aos Estados Unidos após cinco anos. Em 2019, a equipe também fez a pré-temporada por lá e participou da antiga "Florida Cup". Na ocasião, o time carioca empatou em 2 a 2 com o Ajax, da Holanda, e venceu por 1 a 0 o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.