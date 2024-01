"SkyBar" que ficará no 10º andar do Santiago Bernabéu, no teto 360º do remodelado estádio do Real Madrid - Reprodução / Real Madrid TV

"SkyBar" que ficará no 10º andar do Santiago Bernabéu, no teto 360º do remodelado estádio do Real MadridReprodução / Real Madrid TV

Espanha - O Real Madrid vai aproveitar o período de 18 dias sem jogos no Santiago Bernabéu para acelerar a conclusão das obras do estádio. Grande novidade na remodelada arena, o "skywalk", o terraço em 360º, está em fase de acabamento e deve ser aberto ao público em breve, de acordo com o portal 'Nuevo Estadio Bernabeu', que acompanha o projeto desde o início.

O "skywalk" fica no décimo andar do estádio e dá a volta completa no local. O clube espanhol deseja manter o lugar aberto durante todo o ano como uma das atrações do tour na arena. No mesmo nível, haverá um "skybar", restaurante com ampla visão do gramado, que deve funcionar também nos dias de jogos.

A reforma do Santiago Bernabéu começou em junho de 2019 e a ideia era concluí-la no ano passado. Entretanto, o Real Madrid voltou ao estádio em agosto de 2021 e manda seus jogos no local mesmo durante as obras. O projeto custou, até agora, 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões), valor que o clube merengue vai financiar em 30 anos.