Beckenbauer morreu aos 78 anos, na AlemanhaDivulgação

Publicado 09/01/2024 17:10

está programada para o dia 19 de janeiro e o clube alemão convidou amigos e ilustres personalidades do esporte, da política e da cultura para que possam participar.

O Bayern de Munique anunciou uma grande cerimônia em seu estádio para celebrar a memória de Franks Beckenbauer, que morreu aos 78 anos, na noite de domingo (7) . A homenageme o clube alemão convidou amigos e ilustres personalidades do esporte, da política e da cultura para que possam participar.

Até a data, os alemães seguirão prestando homenagens, o que aconteceu desde segunda-feira, quando foi divulgada a morte, em frente ao Bayern de Munique. A cidade também disponibilizará, a partir de quarta (10), livros de condolências para serem assinados pelas pessoas.

Já os jogadores do clube posaram para uma foto nesta terça com a camisa 5 utilizada pelo ex-jogador em 1965, quando o Bayern conseguiu o acesso para a primeira divisão e deu início a uma série vitoriosa que o tornou o gigante alemão e europeu.

No treino de hoje, os jogadores do FC Bayern prestaram homenagem a Franz Beckenbauer. pic.twitter.com/qNJrGdvxWx — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) January 9, 2024

A cerimônia no campo do Allianz Arena também é um tributo ao dirigente. Afinal, quando foi presidente do clube, no fim dos anos 90, ele foi favorável à construção de um estádio moderno para o Bayern, que na época utilizava o Olímpico.



Inclusive, o técnico Ottmar Hitzfeld, campeão da Liga dos Campeões em 2001, sugeriu que o estádio do clube passe a receber o nome do eterno ídolo. Mas há um contrato de naming rights (direito a dar o nome) com a Allianz, até 2033.