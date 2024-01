Pelé e Beckenbauer se conheceram no New York Cosmos e se tornaram amigos - AFP

Pelé e Beckenbauer se conheceram no New York Cosmos e se tornaram amigosAFP

Publicado 08/01/2024 18:06

foi jogar no New York Cosmos, dos Estados Unidos, em 1977, para poder atuar ao lado de Pelé, de quem se tornou um grande amigo. Franz Beckenbauer, que morreu nesta segunda-feira (8), está entre os maiores zagueiros de todos os tempos e é reverenciado pelo que fez nos campos. Ainda assim, virou "traidor" na Alemanha Ocidental porque, para poder atuar ao lado de Pelé, de quem se tornou um grande amigo.

À época, o zagueiro tinha 33 anos e já fora avisado pelo técnico da Alemanha Ocidental que estava velho para disputar a Copa do Mundo de 1978. Então resolveu aceitar a aventura, para ganhar um bom dinheiro, mas foi tratado como traidor por deixar o Bayern de Munique, onde jogava desde os 22 anos.



Nos Estados Unidos, Beckenbauer jogou com Pelé e Carlos Alberto Torres e virou amigo dos dois. Em uma entrevista, o alemão contou: “Fui para os Estados Unidos em 1977 porque queria muito jogar em um time com Pelé. Essa passagem ao lado dele foi uma das melhores experiências da minha carreira”.



Os três foram campeões juntos naquele ano, que marcou a despedida do Rei do Futebol dos gramados. Pelé também contou uma passagem curiosa com o amigo alemão.



"Beckenbauer brincava comigo, ele já falava inglês e uma das coisas boas que eu aprendi com ele foi falar inglês. Se eu falo mal é por causa dele", brincou.



Origem do apelido Kaiser



Conhecido como Kaiser (imperador, em alemão) do futebol, o zagueiro ganhou esse apelido em 1968. Jornalistas passaram a chamá-lo desta maneira após ele posar para fotos ao lado de um busto do antigo imperador da Áustria,Francisco II, durante uma excursão do Bayern de Munique em Viena.



Presente no Time dos Sonhos do Futebol



Um dos grandes nomes da Copa do Mundo, Beckenbauer foi campeão em casa com a Alemanha, em 1974, e terceiro lugar em 1970. No México, ele ficou marcado por jogar a prorrogação da semifinal, contra a Itália, com o ombro deslocado e enfaixado. Ainda assim, teve grande atuação.



Beckenbauer é um dos grandes nomes da Alemanha e conquistou a Copa do Mundo de 1974 AFP

Diante dos desempenhos nas Copas do Mundo e Eurocopas (foi campeão em 1972), além do que jogou no Bayern de Munique, Beckenbauer integra dois times dos sonhos.



Da revista francesa 'France Football', ele ganhou duas Bolas de Ouro, em 1972 e 1976. Com isso, está nos 11 maiores jogadores que ganharam o prêmio, em seleção publicada em 2020: Yashin; Cafu, Beckenbauer e Maldini; Matthäus, Xavi, Maradona e Pelé; Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno.



E em 2002, a Fifa também incluiu o zagueiro alemão no Time dos Sonhos das Copas do Mundo: Yashin; Beckenbauer, Maldini e Roberto Carlos; Cruyff, Zidane, Maradona e Roberto Baggio; Romário, Ronaldo e Pelé.



Na calçada da Fama do Maracanã



Em 2006, Beckenbauer veio ao Brasil e se tornou o quarto ex-jogador de fora do país a colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã.

"É uma grande honra para mim. Eu me sinto muito orgulhoso", disse à época.



Ele jogou no estádio na década de 70, quando o Bayern de Munique disputou um amistoso com o Fluminense, no Rio, e perdeu por 1 a 0, em 1975.

O adeus a um grande craque do futebol, que tive a honra de receber em meu gramado!



Eternizado. Pra sempre na história! Descanse em paz, Franz. pic.twitter.com/w3yBqSMPwl — Maracanã (@maracana) January 8, 2024