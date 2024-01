Mamadou Sakho, zagueiro alvo do Amazonas para a Série B - Adrian Dennis/AFP

Publicado 08/01/2024 16:06 | Atualizado 08/01/2024 16:13

Manaus - Estreante na Série B do Campeonato Brasileiro e montando seu elenco com alguns rostos conhecidos, como Jô, ex-Corinthians e Seleção, além de Sassá e Ênio, ambos ex-Botafogo, o Amazonas abriu negociações com o zagueiro francês Mamadou Sakho, de 33 anos.

Sakho está sem contrato e livre no mercado desde que deixou o Montpellier, da elite francesa, no fim de 2023. O zagueiro foi acusado de agredir o técnico Michel Der Zakarian. As informações são da jornalista Larissa Balieiro.

O novo alvo do Amazonas iniciou a carreira no PSG, e defendeu o clube de 2006 a 2013, conquistando duas edições do Campeonato Francês, uma Copa da França e uma Taça da Liga Francesa. Ele ainda soma passagem pelo Liverpool, entre 2013 e 2016.



Assim como Jô, possível companheiro de elenco, Sakho disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O defensor atuou em quatro partidas pela França naquele ano - a equipe caiu nas quartas de final para a Alemanha, campeã da edição.