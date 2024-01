Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira - Thais Magalhães/CBF

Publicado 08/01/2024 15:52

Rio - A CBF já tem data para apresentar Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. De acordo com o site "ge", a ideia da entidade é que o treinador fale pela primeira vez em seu novo cargo na próxima quarta-feira (10).

Dorival chega à seleção brasileira depois de viver os dois anos mais vitoriosos de sua carreira. Em 2022, o treinador comandou o Flamengo nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, mas mesmo assim foi dispensado pela diretoria rubro-negra. No ano passado, voltou a ganhar o torneio brasileiro pelo São Paulo e quebrou um jejum de 15 anos do time paulista sem títulos nacionais. Para assumir a Seleção, ele rompeu seu contrato com o São Paulo, que iria até o fim de 2024.

Com a contratação de Dorival, a CBF focará agora na busca por um coordenador técnico, cargo que está vago desde a saída de Juninho Paulista. O favorito de Ednaldo Rodrigues é o recém-aposentado Filipe Luís, ídolo do Flamengo, mas o ex-lateral ainda não sinalizou se é receptivo ao convite.