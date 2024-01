Valentín Barco, promessa argentina de 19 anos - Javier García Martino/Boca Juniors

Publicado 08/01/2024 20:14

Inglaterra - Um dos destaques do Boca Juniors, vice da última Libertadores para o Fluminense, o meia Valentín Barco, de 19 anos, está de malas prontas para jogar a Premier League pelo Brighton. O contrato será assinado nos próximos dias e com validade de cinco temporadas.

A negociação foi um tanto quanto surpreendente. O Boca Juniors havia recusado duas propostas dos ingleses, segurando o jogador, mas os empresários se reuniram e optaram por desembolsar 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões) para pagar a multa rescisória e assinar com o Brighton.

A ida de Barco para o novo clube, no entanto, só acontecerá depois de sua participação no Pré-Olímpico, que vai até o dia 11 de fevereiro, com a seleção argentina. As informações são do jornalista Germán García.

Barco, que também atua como lateral-esquerdo, foi revelado pelo Boca Juniors e teve na temporada 2022/2023 sua primeira experiência no elenco principal. Ele é figurinha carimbada nas convocações da Argentina desde o sub-15 e é considerado uma das grandes promessas do país.