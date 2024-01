Filipe Luís se aposentou recentemente - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/01/2024 18:56

Rio - Filipe Luís recusou o convite da CBF para ser coordenador da seleção brasileira. Recém-aposentado, o ídolo do Flamengo se disse "extremamente honrado" com o interesse, mas afirmou que seu objetivo atual é se preparar para a carreira de treinador.

"Filipe Luís ficou extremamente honrado com o convite para coordenador da seleção brasileira, camisa que vestiu e defendeu em diversas categorias, sempre com muito orgulho e paixão, mas deseja seguir a decisão de exercer função técnica em campo e entende que este é um momento muito relevante para a sequência desta etapa profissional", disse a assessoria do jogador, em nota enviada ao portal "ge".

O ex-lateral era o favorito de Ednaldo Rodrigues para o cargo de coordenador, vago desde a saída de Juninho Paulista. O presidente da CBF vinha acumulando a função desde a saída do ex-jogador.

Agora, após acertar a contratação do técnico Dorival Júnior, a CBF quer focar na busca por um coordenador. Sem Filipe Luís, a entidade terá que estudar um plano B.