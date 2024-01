Felipe Alves, de 35 anos, chega para ser reserva imediato de Fábio na meta até o fim da temporada - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/01/2024 18:11

Rio - O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira, 8, a contratação do goleiro Felipe Alves, de 35 anos. Ele esteve presente hoje no CT Carlos Castilho e assinou contrato válido até o fim de 2024.

"Estou muito feliz pela oportunidade. É um momento único, o Fluminense é um grande clube. Espero poder representar bem e honrar esta camisa", disse Felipe Alves, ao site oficial do clube.

No Tricolor, o goleiro reencontrará o técnico Fernando Diniz. Os dois já trabalharam juntos nos seguintes clubes: São Paulo; Athletico; Paraná; Paulista de Jundiaí; Atlético Sorocaba; Osasco Audax; Guaratinguetá; e Oeste.

Além de ser conhecido pelas defesas de pênalti, Felipe Alves também tem facilidade na saída de bola com os pés, característica fundamental para o Fluminense de Fernando Diniz.

"Vai ser uma honra (trabalhar novamente com Diniz). Já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. E é sempre um privilégio. O futebol moderno tende sempre a passar por esse processo de os goleiros utilizares os pés, tanto na primeira linha de saída quanto para impor uma superioridade numérica para poder se sobressair em relação ao adversário", destacou Felipe.

"Acho que é uma tendência, que todos os clubes têm procurado um goleiro que possua essa qualidade na saída, de posse de bola, lançamento e jogo curto. Acho que é uma tendência do futebol e o Fluminense está um passo à frente por conta do Fernando, seu estilo de jogo e maneira de trabalhar", concluiu.