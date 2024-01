Leo Fernández em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 07/01/2024 11:15

Sem pretensões de ser comprado pelo Fluminense após o fim de seu contrato de empréstimo junto ao Toluca, do México, que se encerra em junho de 2024, o meia Leo Fernández tem um futuro incerto. Sabendo disso, o estafe do meia uruguaio está oferecendo o atleta para clubes do exterior. Entretanto, o alto valor de uma possível negociação trava sua saída do Tricolor. As informações são do "ge".

Há clubes que entraram em contato com o estafe de Leo Fernández para saber se o meia estaria interessado em negociar uma possível rescisão com o Fluminense. O Barcelona de Guayaquil é um dos nomes. Além disso, a imprensa internacional afirmou que o Peñarol e outras equipes do México estão interessados no futebol do meia.

A grande questão é o valor que precisará ser desembolsado para tal negociação acontecer. Além do salário de Leo Fernández, o clube que quiser contratar o uruguaio terá que pagar pelo negócio com o Toluca e reembolsar financeiramente o Fluminense devido à rescisão do empréstimo. Isso fez com que alguns clubes desistissem da contratação do meia.

Leo Fernández tem contrato de empréstimo com o Fluminense válido até junho de 2024. O vínculo conta com uma opção de compra de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 39,36 milhões) caso o Tricolor queira ter o uruguaio em definitivo até junho de 2028. Entretanto, isso dificilmente deve acontecer por conta do desempenho abaixo do esperado do jogador.

Contratado cercado de expectativas, o meia de 25 anos tem 20 partidas pelo Fluminense, com apenas um gol marcado e uma assistência. O uruguaio, inclusive, não foi relacionado por Fernando Diniz para a disputa do último Mundial de Clubes.