David Duarte se reapresentou normalmente e irá para Manchester com o elenco do Bahia na madrugada desta terça-feira - Divulgação / Bahia

David Duarte se reapresentou normalmente e irá para Manchester com o elenco do Bahia na madrugada desta terça-feiraDivulgação / Bahia

Publicado 08/01/2024 10:52

Salvador - O Bahia anunciou a compra do zagueiro David Duarte, junto ao Fluminense , nesta segunda-feira (8). O atleta de 28 anos, que jogou por empréstimo em 2023, assinou contrato definitivo com o clube baiano válido até o fim de 2026.

Os valores da negociação não foram revelados pelo Bahia. Quando acertou a contratação por empréstimo do zagueiro, o clube desembolsou R$ 500 mil para contar com o jogador em 2023.

David Duarte se reapresentou normalmente com o elenco do Bahia e vai viajar com o grupo para Manchester, na madrugada desta terça-feira (9).

No ano passado, entrou em campo 22 vezes com a camisa do clube baiano, sendo 11 delas pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi titular no último confronto do ano, quando o Tricolor venceu o Atlético-MG, por 4 a 1, e confirmou a permanência na Série A.