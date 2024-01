Antônio Carlos na apresentação do elenco do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/01/2024 19:34

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a temporada de 2024, o zagueiro Antônio Carlos elogiou a intensidade da pré-temporada. O defensor tricolor apontou as diferenças do nível de preparação entre o futebol brasileiro e dos Estados Unidos, onde defendia o Orlando City, e destacou a dificuldade para se adaptar na primeira semana de trabalho.

"Começo da semana foi difícil. Intensidade alta. Não trabalhávamos nessa intensidade (no Orlando City). Para mim, e principalmente, para zagueiro, é muito bom. Quando o treinamento passa de duas horas e meia, para o zagueiro fica meio ruim. Como toda pré-temporada é difícil, mas depois de três dias fomos nos acostumando. Estou feliz de estar aqui", disse em entrevista à FluTV.

Antônio Carlos, de 30 anos, estava no Orlando City, dos Estados Unidos. Com passagem pela base do Fluminense, o zagueiro começou como profissional no Corinthians. Em 2012, formou dupla de zaga com Marquinhos, atualmente no PSG, da França, e marcou o gol do título da Copinha contra o Fluminense.

O jogador estava no Orlando City desde 2020. No ano passado, ele acertou com o Fluminense, mas não conseguiu a liberação do clube norte-americano. Antônio Carlos teve uma cláusula de renovação automática ativada, mas conseguiu a liberação após o Tricolor pagar uma quantia por isso.

Em 2023, Antônio Carlos disputou 24 jogos pelo Orlando City, marcou um gol e deu uma assistência. No Fluminense, ele disputará posição com Marlon e Manoel para ocupar a posição deixada por Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia.