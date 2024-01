Torcida do Flamengo no Maracanã - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/01/2024 17:30

Rio - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (8) uma novidade para sua torcida. Em comunicado enviado aos sócios-torcedores, o Rubro-Negro informou que passará a utilizar biometria facial nos jogos disputados no Maracanã em 2024.

"A partir desta temporada, o cadastro da Biometria Facial será obrigatório para a compra de ingressos e para o acesso aos jogos com mando de campo do Flamengo no Maracanã”, diz o comunicado do Rubro-Negro.

Além dos torcedores, os convidados daqueles que possuem o benefício em seu plano de sócio-torcedor terão que ser identificados no ato da compra do ingresso.

O torcedor rubro-negro ainda vai demorar para testar o novo sistema. O primeiro jogo do Flamengo no Maracanã deve ser somente no dia 4 de fevereiro, contra o Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Nos primeiros jogos, o Rubro-Negro atuará fora do Rio.