Everton Ribeiro visitou o Ninho do Urubu para se despedir dos ex-companheiros, comissão técnica e funcionários do Flamengo - Reprodução

Everton Ribeiro visitou o Ninho do Urubu para se despedir dos ex-companheiros, comissão técnica e funcionários do FlamengoReprodução

Publicado 08/01/2024 16:38

Rio - O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (8), no Ninho do Urubu, para o início da pré-temporada de 2024. A reapresentação contou com a presença ilustre do meia Everton Ribeiro, que compareceu ao centro de treinamento para se despedir dos ex-companheiros, comissão técnica e funcionários.

Everton Ribeiro conseguiu a autorização do Bahia para visitar o centro de treinamento do Flamengo no dia da reapresentação do elenco para a pré-temporada de 2024. Foi a segunda vez nos últimos dias que o meia visitou o local. No último sábado (6), o jogador compareceu ao Ninho do Urubu para gravações e uma entrevista de despedida.

Contratado em 2017, Everton Ribeiro não teve o contrato renovado pelo Flamengo. Entre 2017 e 2023, foram 394 partidas, 46 gols e 61 assistências, além de 11 títulos. Entre as conquistas, o jogador faturou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

Everton Ribeiro, de 34 anos, assinou com o Bahia até dezembro de 2025, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada. O jogador já foi apresentado oficialmente pelo clube. Ele embarca para Salvador ainda nesta segunda-feira (8) para acompanhar a delegação tricolor na viagem para Manchester, onde será realizada a pré-temporada do time baiano.