Zagueiro Gustavo Henrique deixou o Flamengo em julho de 2022 - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 08/01/2024 15:18

São Paulo - O Corinthians encaminhou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, de 30 anos, ex-jogador do Flamengo, que estava no Valladoid, da Espanha, clube gerido por Ronaldo Fenômeno que disputa a segunda divisão. O jogador é aguardado em São Paulo para assinar vínculo por duas temporadas.

Na negociação, o Timão não precisará desembolsar qualquer quantia para acertar a chegada do zagueiro. O Valladolid, por sua vez, que contratou Gustavo Henrique sem custos do Fenerbahçe, da Turquia, irá permanecer com parte dos direitos econômicos.

Gustavo Henrique deixou o Flamengo em julho de 2022 a princípio em um contrato de empréstimo junto ao Fenerbahçe, mas a equipe, na época comandada por Jorge Jesus, comprou pelo total de 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões na época), sendo a metade ainda na primeira assinatura.