Didider Deschamps é o técnico da seleção francesa - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Didider Deschamps é o técnico da seleção francesaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 08/01/2024 15:08

O primeiro a conseguir o título como jogador e treinador foi Zagallo. Único tetracampeão mundial, o Velho Lobo conquistou a Copa em campo com o Brasil em 1958 e 1962. Depois, foi o treinador da inesquecível Seleção de 1970 no tricampeonato no México. Ele ainda esteve presente no título de 1994, como coordenador no time comandado por Carlos Alberto Parreira.

Zagallo só viria a ser igualado por Beckenbauer. O maior ídolo do futebol alemão levantou a taça da Copa do Mundo em 1974, como capitão de sua seleção, e em 1990, como treinador.

Depois deles, veio Didier Deschamps. Assim como Beckenbauer, o ex-volante foi o capitão da França na conquista de 1998, quando o país europeu derrotou o Brasil por 3 a 0 na final. Curiosamente, o técnico daquele time era Zagallo. Depois de 20 anos, ele voltou a conquistar o mundo, desta vez comandando a seleção de Mbappé e companhia, na Rússia, em 2018.