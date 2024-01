Além de ex-capitão do Liverpool, Henderson é um dos atletas mais experientes do elenco da seleção inglesa - Paul Ellis / AFP

Além de ex-capitão do Liverpool, Henderson é um dos atletas mais experientes do elenco da seleção inglesaPaul Ellis / AFP

Publicado 08/01/2024 14:00

Arábia Saudita - Após deixar o Liverpool e optar por rumar à Arábia Saudita, o meia Jordan Henderson está arrependido, de acordo com o jornal britânico 'The Athletic'. De acordo com a publicação, seis meses depois de ser contratado pelo Al-Ettifaq, o jogador não se adaptou ao país e deseja retornar à Inglaterra.

O desejo do atleta seria retornar ainda na janela de transferências deste mês, mas o negócio não é simples. A chance mais alta seria um empréstimo imediato, e provavelmente para um clube de elenco menos poderoso que o Liverpool.

Ainda assim, segundo o jornal, não haveria tantas oportunidades por causa da idade do jogador e de seus vencimentos. Ele estaria aberto, também, a buscar um clube em outra liga europeia.

O diário comenta também que o descontentamento de fato deve ser grande para Henderson desejar deixar o país somente seis meses depois da transferência, visto que enfrentou duras críticas ao aceitar a proposta do Al-Ettifaq - principalmente por conta das denúncias de desrespeito aos direitos humanos na Arábia Saudita.

Por lá, o inglês entrou em campo 19 vezes, deu cinco assistências e não marcou nenhum gol. O Al-Ettifaq é o oitavo colocado na Liga Saudita, longe da disputa na ponta da tabela.